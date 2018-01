Theo PhoneArena, ông Kuo cho biết iPhone X đã không bán chạy như những gì Apple kỳ vọng khi doanh số chỉ rơi vào khoảng 18 triệu chiếc trong quý này, và 13 triệu chiếc vào quý sau. Đó thực sự là những con số vô cùng thấp so với tiêu chuẩn Apple và cực thấp so với kỳ vọng khi điện thoại ra mắt. Nó cũng thấp hơn so với các dự đoán trước đó, bao gồm 20-30 triệu chiếc iPhone X bán ra trong quý này.

Một phần khiến doanh số iPhone X thấp xuất phát từ chu kỳ thay thế của người dân Trung Quốc giờ đây lâu hơn. iPhone X dường như không thể tạo sức hút mạnh mẽ đối với người dùng Trung Quốc, khá trái ngược so với dữ liệu mới nhất từ Kantar Worldpanel cho thấy iPhone X là thiết bị bán chạy nhất tại Trung Quốc.

tin liên quan Tổng doanh số iPhone 2017 vẫn thua iPhone 6 và 6 Plus Bên cạnh đó, thiết kế của iPhone X là một lý do khác có thể khiến doanh số bán hàng sản phẩm kém hiệu quả, trong khi người dùng Trung Quốc quan tâm nhiều hơn đến các thiết bị Android giá rẻ. Bên cạnh đó, thiết kế của iPhone X là một lý do khác có thể khiến doanh số bán hàng sản phẩm kém hiệu quả, trong khi người dùng Trung Quốc quan tâm nhiều hơn đến các thiết bị Android giá rẻ.

Với những gì đang xảy ra, ông Kuo cho biết Apple có thể ngừng sản xuất iPhone X vào mùa hè để tập trung vào các phiên bản iPhone tiếp theo. Ông Kuo hy vọng sẽ có 3 phiên bản iPhone ra mắt vào mùa thu năm nay, trong đó có 1 phiên bản trang bị màn hình LCD với kích thước 6,1 inch hướng đến phân khúc giá rẻ hơn, từ 650 USD đến 750 USD.

Đây là một điều thay đổi hoàn toàn của Apple khi mà công ty có truyền thống bán các mẫu iPhone cũ hơn xung quanh sản phẩm như là một lựa chọn hợp với túi tiền người dùng, những người không muốn trả phí cho các sản phẩm mới nhất và cao cấp nhất của Aplpe.

Hiện chưa rõ tương lai nào dành cho iPhone 8 và 8 Plus. Có lẽ chúng đều có mặt trên thị trường ít nhất 1 thế hệ nữa vì không phải ai cũng sẵn sàng nói lời tạm biệt với Touch ID.

Thành Luân