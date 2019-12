Apple công bố các ứng dụng và trò chơi hay nhất 2019

Về phía ứng dụng, Spectre Camera hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) từ nhà phát triển Lux Optics được vinh danh là ứng dụng tốt nhất dành cho iPhone. Flow by Moleskine ứng dụng đồ họa đến từ nhà phát triển máy tính xách tay Moleskine là ứng dụng tốt nhất cho iPad.

Affinity Publisher, ứng dụng thiết kế đồ họa đến từ Serif Labs là ứng dụng dành cho Mac tốt nhất. Và The Explorers ứng dụng thực tế ảo đến từ nhà phát triển The Explorers Network là tốt nhất cho Apple TV.

Đối với trò chơi Children of the Light từ nhà phát triển that game company là trò chơi iPhone của năm. Trong khi Hyper Light Drifter từ nhà phát triển Abylight và Heart Machine là trò chơi hay nhất của iPad.