Apple TV Plus ra mắt ngày 1.11 với giá 4,99 USD mỗi tháng

Theo Theverge, chi phí hằng tháng này bao gồm quyền truy cập của gia đình . Thậm chí, người dùng sẽ nhận được Apple TV Plus miễn phí cả năm nếu mua iPhone, iPad hoặc Apple TV mới. Họ có 3 tháng sau khi kích hoạt thiết bị mới để yêu cầu ưu đãi . Nếu thiết bị được mua và kích hoạt trước khi Apple TV Plus ra mắt, người dùng sẽ có 3 tháng sử dụng miễn phí kể từ ngày 1.11. Apple cũng cho phép tối đa sáu thành viên gia đình chia sẻ một thuê bao Apple TV Plus và xem bằng Apple ID và mật khẩu của riêng họ. Điều quan trọng cần lưu ý là thuê bao sẽ tự động gia hạn ở mức 4,99 USD/tháng sau một năm.

Với mức giá 4,99 USD/tháng, Apple TV Plus được đặt ngay dưới hai đối thủ lớn của nó là Netflix và Disney. Gói phổ biến nhất của Netflix hiện có sẵn với giá 12,99 USD/tháng và Disney+ được thiết lập khởi chạy vào ngày 12.11 với giá 6,99 USD/tháng. Disney cũng cung cấp gói riêng của mình với quảng cáo và dịch vụ phát trực tuyến thể thao ESPN+ với giá 12,99 USD/tháng.

Câu hỏi lớn hơn là 4,99 USD/tháng sẽ mang đến những gì cho các thành viên Apple TV Plus? Để thu hút khách hàng, Apple triển khai một vài bộ phim quan trọng cho dịch vụ, gồm The Morning Show của Reese Witherspoon và Jennifer Aniston, hay Dickinson - bộ phim truyền hình của Hailee Steinfeld về nhà thơ Emily Dickinson. Con số này ít hơn nhiều so với hàng ngàn tập phim truyền hình Netflix hiện cung cấp. Không giống như Disney+, Apple sẽ không có một danh mục các tựa game được yêu thích để xem khi các chương trình mới bắt đầu được tung ra. Dẫu sao, mức 4,99 USD/tháng hấp dẫn hơn nhiều so với các đối thủ.

Apple cũng cam kết cung cấp nội dung gốc cho Apple TV Plus, với báo cáo cho biết Apple sẽ tăng ngân sách nội dung từ 1 tỉ USD lên hơn 6 tỉ USD. Apple cũng được cho là đã chi khoảng 15 triệu USD một tập cho một số chương trình lớn nhất của mình, bao gồm The Morning Show và loạt phim khoa học viễn tưởng See do Jason Momoa đạo diễn. Công ty cũng đã mua bản quyền phân phối bộ phim tài liệu Dads của nữ diễn viên kiêm nhà làm phim Bryce Dallas Howard.