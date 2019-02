Apple làm mới iPhone 7 và 8 để được bán tại Đức

Theo PhoneArena, tháng 12 qua, một tòa án ở Munich, Đức ra phán quyết nói rằng Apple vi phạm bằng sáng chế của Qualcomm. Do đó lệnh cấm bán đã được áp dụng đối với Apple, ngăn công ty bán iPhone 7, 7 Plus, 8 và 8 Plus tại quốc gia này.

Apple sau đó cho biết trong một tuyên bố rằng người tiêu dùng Đức vẫn có thể mua các sản phẩm bị ảnh hưởng thông qua những nhà mạng địa phương và 4.300 đại lý tại Đức. Tuy nhiên một hội đồng với 3 thẩm phán đã buộc Apple ngừng lặp lại tuyên bố đó bởi vì nhận xét cho thấy một số lượng lớn thiết bị vẫn được bán, đi ngược lại với lệnh cấm.

Mặc dù vậy, báo cáo từ WinFuture cho thấy Apple đã có cách thức để “lách luật” tại thị trường Đức. Cụ thể, những mẫu sản phẩm này sẽ không bao gồm chip “theo dõi hiệu quả năng lượng điện áp thấp” - vốn được xác định là nguyên nhân vi phạm bằng sáng chế của Qualcomm theo quan điểm của tòa án Munich. Trên thực tế, loạt sản phẩm mới có thể đi kèm chip theo dõi hiệu quả năng lượng mới, cho phép Apple loại bỏ bất kỳ hành vi vi phạm nào mà Qualcomm có thể dựa vào đó để đối phó với công ty khi có vấn đề với các mẫu iPhone bán ra.

Nhưng nếu tin tức này là chính xác, Qualcomm có thể yêu cầu lấy lại khoản tiền trị giá 1,5 tỉ USD mà họ đã nộp lên tòa án Munich để duy trì lệnh cấm bán iPhone trước đó. Đây là khoản tiền được sử dụng để bồi hoàn cho Apple vì làm ảnh hưởng đến doanh số các mẫu iPhone tại quốc gia này trong trường hợp Apple kháng cáo thành công.