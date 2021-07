Apple, Samsung lại bị tố độc quyền sửa chữa thiết bị

Sau đó, Kyle Weins dẫn một trường hợp liên quan đến laptop Microsoft Surface: "iFixit chấm khả năng sửa chữa của thiết bị trên thang điểm từ 1 - 10, laptop Surface được 0 điểm. Pin được dán chặt bên trong máy. Chúng tôi phải cắt và phá hủy thiết bị thì mới có thể tháo ra".

Khi được hỏi phụ tùng in 3D có thể là giải pháp tiềm năng để tự sửa thiết bị hay không, Wiens cho biết: "In 3D là ý tưởng tuyệt vời. Chúng tôi cũng có một số mô hình in 3D trên iFixit. Thật không may, theo phân tích của chúng tôi, chỉ có khoảng 2% phụ tùng có thể được in 3D bằng công nghệ hiện tại".