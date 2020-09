Apple trình làng iPad Air mới với chip A14 đột phá

Theo Neowin, bắt đầu với iPad thế hệ thứ 8. Sản phẩm đi kèm chip A12 Bionic mới được Apple hứa hẹn sẽ cho tốc độ nhanh gấp đôi so với máy tính xách tay Windows bán chạy nhất, nhanh gấp 3 lần so với máy tính bảng Android bán chạy nhất và nhanh gấp 6 lần so với Chromebook bán chạy nhất. Tất nhiên, đây không nhất thiết là những thiết bị có giá cao.