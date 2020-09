Apple Watch SE không có màn hình Always On

Theo PhoneArena, Always On là tính năng giúp hiển thị thời gian cùng với ứng dụng hoạt động gần đây nhất và mặt đồng hồ, vì vậy việc thiếu trang bị màn hình Always On trên Watch SE có thể là một yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua sản phẩm của người dùng.

Đáng chú ý, điều này diễn ra ngay cả khi Watch SE được trang bị màn hình LTPO - công nghệ không chỉ mang lại tốc độ làm mới thay đổi mà còn làm cho chế độ Always On hoạt động. Cả Watch Series 5 và 6 cũng sử dụng công nghệ màn hình LTPO cũng như Always On. Điều này khiến nhiều người tự hỏi tại sao Always On không có mặt trên Watch SE, và liệu nó có thể được kích hoạt thông qua bản cập nhật phần mềm trong tương lai hay không.