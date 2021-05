Blog cá nhân của ông Donald Trump đạt 37 triệu lượt xem

Tuy vậy, ông Trump vẫn ấp ủ tham vọng khởi chạy mạng xã hội của riêng mình. Hôm 24.5, ông cho biết blog cá nhân "From the Desk of Donald J. Trump" (Từ bàn làm việc của Donald J. Trump) chỉ là tạm thời.