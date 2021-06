Các công ty công nghệ số ‘ngược dòng’ trong đại dịch Covid-19

Giãn cách xã hội ở nhiều mức độ khiến cho hoạt động kinh doanh của các khách sạn, trung tâm giải trí, du lịch, hãng hàng không… bị đóng băng. Trong một thời gian dài, Covid-19 cũng khiến cho hành vi tiêu dùng của người dân thay đổi nhiều: tự nấu ăn, liên hoan tại nhà nhiều hơn, mua sắm trực tuyến nhiều hơn, ngại sử dụng tiền mặt, làm việc từ xa trở nên phổ biến… Như một hệ quả tất yếu, các ngành thương mại điện tử, thanh toán điện tử, giao nhận hàng… trở thành điểm sáng hiếm hoi trong bối cảnh dịch bệnh.

Cụ thể, trong lĩnh vực thương mại điện tử, tỷ lệ tăng trưởng hằng năm của tổng giá trị giao dịch trong giai đoạn quý 1/2021 đã tăng 5,5 lần so với quý 4/2020. Trong đợt giãn cách mới nhất tại TP.HCM, Tiki ghi nhận mức độ tăng trưởng gấp 3 lần trên toàn sàn so với trước giãn cách. Đặc biệt, các mặt hàng như tiêu dùng, thiết bị gia dụng - nhà cửa đời sống, chăm sóc sức khỏe, công nghệ , thời trang tăng trưởng 30% chỉ sau một tuần giãn cách. Còn với Lazada, sự kiện khuyến mại 6.6 năm nay cũng đạt mức tăng trưởng gấp 3 lần so với năm ngoái; riêng mảng thực phẩm tươi sống tăng trưởng 8 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Mua hàng online bùng nổ trong mùa dịch

Trong lĩnh vực thanh toán điện tử, theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước, quý 1/2021, giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt qua kênh internet đạt 8,1 triệu tỉ đồng, tăng 55,9% về số lượng và 28,4% về giá trị; giao dịch qua kênh điện thoại di động hơn 4,6 triệu tỉ đồng, tăng 78% về số lượng và 103% về giá trị; giao dịch qua kênh QR code đạt 4.479 tỉ đồng, tăng 83% về số lượng và 146% về giá trị so với cùng kỳ năm 2020. Số liệu mới công bố từ ZaloPay, Top 5 ví điện tử tại Việt Nam hiện nay cho hay, tính đến quý 1/2021, tổng giao dịch thanh toán đã tăng 314,4% và lượng người dùng mới tăng 210,7% so với cùng kỳ năm trước.

Theo dự báo của hãng thống kê Statista (Đức), doanh thu dịch vụ CNTT của Việt Nam năm 2021 sẽ lấy lại đà tăng như thời điểm trước khi đại dịch bùng nổ, con số dự tính năm nay là hơn 1,18 tỉ USD, và tiếp tục tăng lên 1,43 tỉ USD vào năm 2025.

Thị trường CNTT Việt Nam. Nguồn: Statista, tháng 12.2020 Ảnh chụp màn hình

Đẩy mạnh kinh tế số để phục hồi

Sự tăng trưởng “ngược dòng” Covid-19 của các ngành kinh tế số điển hình chính là động lực khiến cho nhiều doanh nghiệp truyền thống quyết tâm chuyển đổi mô hình kinh doanh theo hướng ứng dụng công nghệ và hiện diện “online” nhiều hơn. Theo khảo sát của Ngân hàng Thế giới (World Bank), 59% doanh nghiệp Việt Nam chuyển sang nền tảng số tính đến tháng 10.2020. Trong năm 2020, đã có trên 13.000 doanh nghiệp công nghệ số ra đời, tăng 28%.

Mới đây nhất, chuỗi siêu thị Big C đã thử nghiệm kênh bán hàng mới trên Zalo OA (tài khoản Zalo chính thức của Big C). Theo đó, Big C niêm yết và cập nhật danh mục sản phẩm hàng hóa, nhu yếu phẩm cung cấp ngay trên Zalo, ứng dụng nhắn tin được yêu thích bậc nhất tại Việt Nam. Người dùng Zalo chỉ việc ấn quan tâm kênh Zalo OA của Big C là có thể “đi chợ” ngay trên điện thoại. Đại diện ZaloPay cho biết ngoài Big C, tính năng bán hàng qua Zalo OA hiện đã triển khai với 20 chuỗi nhà hàng, cửa hàng lớn khác như Highlands, Lazada, Trung Nguyên… và tập đoàn điện lực EVN.

“Kỳ lân” VNG cũng đang cho thấy tiềm năng “trụ vững” trong bối cảnh dịch bệnh. Doanh nghiệp công nghệ hàng đầu Việt Nam này ghi nhận hơn 1,5 tỉ tin nhắn được gửi đi mỗi ngày thông qua Zalo, với số lượng người dùng thường xuyên gần 65 triệu người/tháng. Zalo cũng trở thành kênh thông tin, truyền thông hiệu quả của Chính phủ tới người dân về diễn biến dịch, vắc xin trong hơn một năm qua.

Cũng trong năm 2020, một doanh nghiệp công nghệ top đầu khác là Thế Giới Di Động ghi nhận mức tăng 6% doanh thu, đạt 108.546 tỉ đồng; tăng trưởng 2% lợi nhuận sau thuế, đạt 3.920 tỉ đồng so với 2019, tiếp tục là công ty có doanh số lớn nhất trong thị trường bán lẻ trực tuyến tại Việt Nam. Bên cạnh đó, Covid-19 khiến người dùng tăng mua hàng thiết yếu, giúp chuỗi cửa hàng Bách hóa Xanh của Thế Giới Di Động đạt doanh thu hơn 21.000 tỉ đồng.

“Chúng tôi tin rằng dù đại dịch xảy ra nhưng toàn bộ quá trình chuyển đổi kỹ thuật số vẫn sẽ tiếp tục tăng tốc, sự chuyển đổi công nghệ sẽ trở thành một phần trọng tâm của mỗi cá nhân, doanh nghiệp, và cả chính phủ. Đây là một cơ hội to lớn đối với các công ty công nghệ trong đó có cả VNG và chúng tôi tin vào lợi thế cạnh tranh của mình”, ông Lê Hồng Minh, CEO VNG chia sẻ.