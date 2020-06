Các công ty viễn thông Trung Quốc muốn ở lại Mỹ

Vào tháng trước, FCC ra lệnh xem xét thu hồi giấy phép kinh doanh của ba công ty viễn thông trực thuộc kiểm soát của nhà nước Trung Quốc tại Mỹ, bao gồm cả Pacific Networks, với lý do lo ngại rủi ro an ninh quốc gia. Theo đó, FCC đã chỉ đạo China Telecom America, China Unicom Americas và Pacific Networks phải tự giải trình lý do (nếu có) để không thu hồi giấy phép hoạt động của họ ở Mỹ.