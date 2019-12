Cách bật tắt tính năng theo dõi vị trí trên iPhone

Tắt quyền truy cập vị trí cho các ứng dụng cụ thể

Dữ liệu vị trí hữu ích cho một số ứng dụng như bản đồ hoặc đi xe chung, nhưng đối với một số ứng dụng thì chúng không cần thiết, vì vậy người dùng nên tắt dịch vụ định vị cho ứng dụng đó. Cách thực hiện như sau:

- Mở Settings > Privacy > Location Services và chắc chắn rằng Location Services được tắt.

- Cuộn xuống để tìm danh sách tất cả các ứng dụng cho phép dịch vụ định vị. Nếu muốn giới hạn quyền truy cập của một ứng dụng cụ thể vào dữ liệu vị trí của mình, hãy nhấp vào tên của ứng dụng, từ đó chọn Always, While Using the App, Ask Next Time hoặc Never tùy thuộc tình huống.

Để kiểm tra xem điện thoại có còn thu thập dữ liệu vị trí hay không, hãy xuống dưới cùng của màn hình System Services và bật công tắc Status Bar Icon. Điều này sẽ hiển thị một mũi tên ở phía trên màn hình khi ứng dụng trên điện thoại truy cập vào vị trí của người dùng.

Người dùng có thể làm chủ việc chia sẻ vị trí cho các ứng dụng Ảnh chụp màn hình

Nếu có iPhone 11

Với các mẫu iPhone 11, ngay cả khi người dùng tắt dịch vụ định vị cho các ứng dụng cụ thể vẫn có thể thấy mũi tên hiển thị. Theo Apple, điều này là vì các mẫu iPhone 11 sử dụng công nghệ siêu băng rộng, do đó điện thoại sử dụng dịch vụ định vị để xác định xem chúng có ở khu vực hạn chế sử dụng băng rộng hay không.

Cũng theo Apple, iPhone 11 yêu cầu dữ liệu vị trí dựa trên cơ sở từng ứng dụng, do đó nếu tắt dịch vụ định vị điện thoại sẽ dừng các yêu cầu vị trí này, vì vậy điện thoại sẽ không thể thu thập bất kỳ dữ liệu vị trí nào.

Đối với iOS 13

iOS 13 mang đến khả năng chia sẻ vị trí theo thời gian thực với bạn bè và gia đình nhờ ứng dụng Find My bằng cách vào Settings, sau đó truy cập vào Privacy và chuyển Location Services sang trạng thái bật. Trong menu Settings chính của ứng dụng, hãy nhấn vào tên của người dùng ở trên cùng sau đó chọn Find My, từ đó chuyển Share My Location sang trạng thái On.

Sau đó vào ứng dụng Find My . Nếu đây là lần đầu tiên người dùng sử dụng, nó sẽ hỏi họ có muốn truy cập vị trí của mình hay không. Người dùng có thể chọn Allow While Using App, Allow Once hoặc Don’t Allow. Tiếp theo chọn People, nhấp vào nút Share My Location hoặc Start Sharing Location. Trong phần “To:”, người dùng có thể nhập số điện thoại hoặc tên bạn bè hoặc thành viên gia đình mà mình muốn chia sẻ vị trí. Xong nhấn vào Send, chọn Share for One Hour, Share Until End of Day, hoặc Share Indefinitely.

Find My có thể chia sẻ vị trí của người dùng với ai đó theo thời gian thực Ảnh chụp màn hình

Sau đó nó sẽ bắt đầu chia sẻ vị trí của người dùng. Để tắt nó, hãy nhấp vào tên liên hệ trong ứng dụng My Find trong mục People, sau đó kéo tab lên, cuộn xuống và nhấp vào Stop Sharing My Location ở phía dưới. Xác nhận bằng cách nhấp vào nút Stop Sharing Location.

Với iOS 12 trở về trước

Thay vì sử dụng Find My, người dùng sẽ thấy ứng dụng Find My Friends có trên iOS 9 đến iOS 12, còn nếu sử dụng iOS 8, người dùng có thể tải miễn phí ứng dụng này từ App Store. Để chia sẻ vị trí với người khác qua Find My Friends, người dùng cũng cần thiết lập ứng dụng.

Cụ thể, trong ứng dụng Find My Friends, nhấp vào Add Friends. Chọn những người dùng muốn thêm hoặc nhập tên, địa chỉ email của họ vào thanh “To:” sau đó nhấp Send hoặc Done.

Để dừng chia sẻ vị trí, nhấp vào tên của người đó và sau đó nhấp vào Stop Sharing My Location. Kích Stop Sharing My Location khi nó bật lên một lần nữa.