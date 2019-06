Cách tự bảo vệ trước nguy cơ mất tiền trong thẻ ATM

Có nhiều phương pháp tấn công vào thẻ ngân hàng

Chia sẻ với Thanh Niên, ông Ngô Trần Vũ - Giám đốc Công ty TNHH bảo mật Nam Trường Sơn cho biết, hình thức bảo mật của ngân hàng hiện nay có nhiều phương thức bảo mật đa lớp. Bảo mật bằng mã thẻ ATM , Tên người dùng, Mật khẩu đăng nhập, mã token qua SMS, tin nhắn báo giao dịch thành công...

Tuy nhiên, hình thức bảo mật nào cũng có thể bị tin tặc khai thác lỗ hổng để rút tiền. Hình thức cao nhất là tấn công vào ngân hàng để chiếm quyền điều hành, sửa thông tin khách hàng và điều hướng chuyển tiền. Hình thức này bỏ qua tất cả các lớp bảo mật.

Hình thức thấp hơn có thể bị tin tặc khai thác lỗ hổng kiểu "man in the middle" để lọc tìm thông tin giao dịch giữa người dùng và ngân hàng nhằm vượt qua các lớp bảo mật. Hình thức kỹ thuật thì tin tặc có thể lắp bộ phận quét thẻ ATM để chép mã thẻ và quay luôn động tác bấm password để ghi vào bộ nhớ. Sau đó in thẻ ra và đi rút tiền.