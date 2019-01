'Canada nên cấm Huawei cung cấp thiết bị mạng 5G'

Theo Reuters, ông Fadden cho rằng Canada nên cấm hãng Trung Quốc Huawei Technologies khỏi việc cung ứng thiết bị cho mạng lưới 5G của nước này vì rủi ro an ninh quá lớn.

Tuần trước, Trung Quốc đe dọa rằng Ottawa sẽ gánh hậu quả nếu chặn Huawei. Đây là cảnh báo mà chính phủ Canada gạt bỏ. Quan hệ giữa hai nước căng thẳng hơn sau khi Giám đốc tài chính Huawei Mạnh Vãn Chu bị bắt ở Vancouver hồi tháng trước theo lệnh bắt giữ từ Mỹ.

Hiện giới chức Canada đang nghiên cứu mặt an ninh của mạng lưới 5G, thế hệ truyền thông di động mới nhất. Dù vậy họ sẽ không sớm đưa ra báo cáo. Fadden từng đứng đầu cơ quan gián điệp Dịch vụ Tình báo An ninh Canada từ năm 2009 đến năm 2013. Ông vừa lên tiếng chỉ ra lý do vì sao nên chặn Huawei

“Chính phủ Canada nên phớt lờ những lời đe dọa và cấm Huawei khỏi mạng 5G của Canada để bảo vệ an ninh cho người Canada”, ông Fadden viết trên tờ Globe and Mail. Một số đồng minh của quốc gia Bắc Mỹ đã hạn chế việc sử dụng thiết bị Huawei vì lý do rủi ro gián điệp.

Tháng trước, Trung Quốc bắt giữ hai người Canada sau khi phía Canada bắt bà Mạnh. Tháng này, tòa án Trung Quốc kết án tử hình một công dân Canada buôn ma túy.

“Nếu Trung Quốc tuyên án nhiều người Canada phải chết để bảo vệ nhà vô địch doanh nghiệp quốc gia thì điều gì có thể xảy ra nếu đảng Cộng sản Trung Quốc có quyền tiếp cận các mạng truyền thông quan trọng của Canada”, ông Fadden viết. Hiện cả Đại sứ quán Trung Quốc lẫn Huawei đều chưa bình luận về thông tin này.

John McCallum, Đại sứ Canada tại Trung Quốc, nói hồi tuần trước rằng ưu tiên hàng đầu của ông là giúp hai người Canada bị bắt được thả và bỏ án tử cho công dân vừa bị kết án. “Canda đã đầu tư rất nhiều vào Trung Quốc. Trung Quốc vẫn sẽ là phần rất quan trọng trong tương lai Canada và vì thế, tôi nghĩ tốt nhất là chúng ta nên tiến về phía trước nhiều nhất có thể, và trong mọi hoàn cảnh”, ông McCallum cho biết.