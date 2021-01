Cảnh giác với nội dung phẫu thuật thẩm mỹ trên TikTok

Trên TikTok, hashtag #plasticsurgery đã có hơn 3,8 tỉ lượt xem. Chỉ riêng những hashtag liên quan đến nâng mũi như #nosejob hay #nosejobcheck đã thu hút 1,6 tỉ lượt xem.

Video "ăn gì trước khi phẫu thuật thẩm mỹ" được giới thiệu cho tài khoản Insider ẢNH: TIKTOK

Các video thuộc dạng này hiện là xu hướng trên TikTok . Mỗi video chỉ dài khoảng 15 giây, cho thấy hình ảnh mũi của bệnh nhân qua ba giai đoạn từ trước khi chỉnh sửa cho đến lúc phục hồi hoàn toàn. "Nữ hoàng TikTok" Charli D'Amelio từng gây bão khi chia sẻ quá trình sửa mũi trên TikTok vào tháng 7 năm ngoái. Video của cô nhận được 14,8 triệu lượt thích. Charli D'Amelio sinh năm 2004, tính đến thời điểm hiện tại, cô chỉ mới 16 tuổi.

Các bác sĩ thẩm mỹ cũng dùng hashtag #nosejobcheck để tiếp thị dịch vụ và bài đăng của họ sẽ xuất hiện trên trang For You của những khách hàng tiềm năng. Về mặt lý thuyết, các video phẫu thuật thẩm mỹ không phải là quảng cáo trả phí và không vi phạm nguyên tắc cộng đồng của TikTok, miễn là trong video không có hình ảnh ghê rợn, gây sốc.

Bác sĩ Kim Patrick Murray đang sử dụng TikTok để quảng bá dịch vụ và thường xuyên tư vấn cho những khách hàng dưới 18 tuổi. Patrick Murray có cái nhìn khá thoáng về vấn đề này: "Nếu so với nhiều vấn đề khác trên TikTok thì nâng mũi chỉ là chuyện bình thường. Những thanh niên quay video mặc bikini nhảy múa mới đáng lo hơn".

Bác sĩ thẩm mỹ Anthony Youn có hơn 2 triệu người theo dõi trên TikTok cũng cho rằng những lo lắng này là không cần thiết. Ở Mỹ, thanh thiếu niên dưới 18 tuổi muốn can thiệp dao kéo phải có sự đồng ý của bố mẹ. Nếu không có phụ huynh ký vào tờ cam kết thì bác sĩ không thể tiến hành phẫu thuật.

Tuy nhiên, bác sĩ Antonis Kousoulis tại Quỹ Sức khỏe Tinh thần không đồng tình với quan điểm này: “Dù là quảng cáo trả phí hay nội dung sử dụng hashtag, tôi nghĩ những video như vậy không nên tiếp cận những thanh thiếu niên dưới 18 tuổi”. Ông tin rằng việc quảng cáo phẫu thuật thẩm mỹ đang gây tác động xấu đến tâm lý trẻ vị thành niên.

Không ít những cô gái trẻ chấp nhận can thiệp dao kéo từ rất sớm sau khi xem video trên TikTok. Đó là trường hợp của Mariamane Akopyan, sinh viên đại học ở San Jose, California (Mỹ). Ca phẫu thuật thất bại khiến mũi em hơi vẹo và không thể thở bình thường. Akopyan đã phải phẫu thuật lần nữa để chỉnh lại mũi và chia sẻ câu chuyện của mình trên TikTok như lời cảnh báo dành cho các thiếu nữ khác.

Mariamane Akopyan quay video kể lại quá trình phẫu thuật của mình ẢNH: TIKTOK

Ruby Mann cũng quyết định sửa mũi vì bị các video trên TikTok tiêm nhiễm. Sau khi phẫu thuật, em bị đau mũi suốt hai tuần dù đã uống thuốc và mất gần một năm mới hồi phục. Do đó, em thường xuyên đăng những video phân tích chi tiết quá trình hồi phục hậu phẫu thuật để người xem có cái nhìn sâu sắc hơn về vấn đề này.

Gần đây, TikTok lắng nghe người dùng và ban hành những chính sách hạn chế nội dung không lành mạnh. Hồi tháng 9, công ty cấm quảng cáo cổ súy giảm cân và nhịn ăn. Nhưng hiện tại TikTok vẫn chưa có biện pháp mạnh để đẩy lùi các video phẫu thuật thẩm mỹ. Công ty chỉ chặn quảng cáo thẩm mỹ ở Mexico, Đài Loan và Brazil.

Khi được Insider phản ánh, đại diện TikTok cho biết: "Phụ huynh và người giám hộ nên bật Chế độ hạn chế để ngăn nội dung không lành mạnh. Chúng tôi cam kết không ngừng nâng cao các chính sách và tính năng an toàn của mình nhằm đảm bảo TikTok có thể tiếp tục là một nơi thể hiện sự sáng tạo".

Cuối cùng, phóng viên Insider quyết định bật Chế độ hạn chế theo lời dặn của TikTok. Tuy nhiên, chỉ 6 phút sau lại có một video quảng cáo phẫu thuật hút mỡ bụng xuất hiện trên trang đề xuất nội dung For You, chứng tỏ các chính sách an toàn của TikTok vẫn chưa đủ triệt để như công ty hứa hẹn.

Theo Statista, thanh thiếu niên và trẻ em là nhóm người dùng TikTok tích cực nhất hiện nay. Statista ước tính số lượng người dưới 19 tuổi chiếm 32,5% trên tổng số người dùng TikTok. New York Times ước tính 1/3 số tài khoản TikTok có độ tuổi dưới 14. TikTok yêu cầu người dùng phải từ 13 tuổi trở lên nhưng do thiếu bước xác minh nên vẫn có nhiều em nhỏ khai gian tuổi.