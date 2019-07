Cặp đôi bỏ học trường Stanford gây dựng công ty trị giá tỉ đô

Bộ Thương mại Nhật Bản mới đây đã thông báo sẽ hạn chế xuất khẩu một số vật liệu công nghệ sang Hàn Quốc, trong đó có vật liệu polyimide được sử dụng trong màn hình cong do Samsung Electronics sản xuất.

Applied Materials, một trong những nhà sản xuất thiết bị sử dụng chế tạo chất bán dẫn lớn nhất thế giới đã mua lại Kokusai Electric từ KKR & Co trong một thỏa thuận trị giá khoảng 250 tỉ yen (tương đương 2,2 tỉ USD).

Sign in with Apple là tính năng vừa được Apple giới thiệu tại WWDC hồi tháng trước, nhằm tối ưu hóa khả năng đăng nhập tài khoản trên các ứng dụng iOS và macOS. Tuy nhiên, tính năng này được cho là không an toàn.