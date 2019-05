Chiến tranh lạnh công nghệ Mỹ - Trung Quốc sắp lan rộng?

Song nếu các nước đồng ý lắp đặt mạng lưới và cơ sở hạ tầng Trung Quốc, họ có khả năng bị chặn khỏi các sản phẩm Mỹ vì lý do an ninh quốc gia Mỹ. Philippines là quốc gia phải thực hiện lựa chọn khó khăn. Nước này có quan hệ chặt chẽ với Mỹ từ lâu. Tuy nhiên, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte có lại có thỏa thuận để China Telecom xây dựng mạng điện thoại di động tại Philippines. Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin cho hay: “Đề nghị đối tác chiến lược của Trung Quốc hấp dẫn hơn một chút so với đề nghị từ Mỹ”.