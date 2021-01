Chip não robot khai mở tiềm năng vật lý của máy móc

Một nhóm nghiên cứu từ Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) và Đại học Harvard nói rằng các chip máy tính đặc biệt của họ sẽ giúp robot nhận ra tiềm năng vật lý to lớn của chúng bằng cách tính toán trong bố cục vật lý chính xác của máy móc, giống như chức năng của não trong cơ thể người. Kết quả nghiên cứu sẽ được trình bày tại Hội nghị Quốc tế về Hỗ trợ Kiến trúc cho Ngôn ngữ lập trình và Hệ điều hành (International Conference on Architectural Support for Programming Languages and Operating Systems) vào tháng 4.2021, theo The Independent.