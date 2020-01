Chơi game ngày tết cùng bạn bè qua iMessage

Kể từ phiên bản iOS 11 , ứng dụng iMessage không còn đơn giản chỉ có chức năng nhắn tin nữa mà Apple đã thiết kế riêng cho ứng dụng này một cửa hàng các sticker, ứng dụng, trò chơi riêng biệt. Vì thế hãy tận dụng sự đa năng của iMessage để cùng bạn bè chơi game trong những ngày tết.

Cách cùng bạn bè chơi game trên iMessage

1. Mở ứng dụng Message (Tin nhắn) trên điện thoại của bạn và chọn danh bạ liên lạc của người bạn mà bạn muốn chơi game cùng.

2. Tiếp theo bấm vào biểu tượng App Store nằm dưới ô soạn thảo nội dung tin nhắn.

3. Ứng dụng iMessage sẽ mở một phiên bản đặc biệt của App Store chỉ hiển thị các tiện ích mở rộng cho ứng dụng iMessage. Hầu hết trong số này là các sticker biểu cảm, nhưng bạn hãy cuộn xuống bên dưới, sẽ tìm thấy một danh sách có tiêu đề "iMessage Games We Love", nhấn See All để mở toàn bộ danh sách trò chơi. Nếu không có danh sách game thì bạn có thể tìm kiếm theo tên trò chơi, các trò chơi miễn phí thú vị nhất cho iMessage là: bộ sưu tập game GamePigeon, Moji Bowling, Mr. Putt, Letter Fridge, Yahtzee With Buddies Dice, 8 Ball Pool, Bubble Witch 3 Saga, Pictword.

Cửa hàng game cho iMessage Ảnh chụp màn hình

4. Khi tìm kiếm được trò chơi ưng ý, hãy bấm Get để tiến hành cài đặt. Cài đặt xong bạn tắt cửa sổ của App Store đi và trở lại giao diện của iMessage.

5. Lúc này ở phía trên bàn phím bạn sẽ thấy biểu tượng của trò chơi vừa cài đặt, hãy bấm chọn vào nó. Lời mời chơi game sẽ tự động tải vào khung nhập nội dung tin nhắn, bấm nút Send để gửi tin nhắn mời chơi game cho bạn bè.

Các bước gửi lời mời chơi trò chơi trên iMessage Ảnh chụp màn hình

6. Để bắt đầu chơi bạn bấm vào phần tin nhắn hiển thị thông tin trò chơi để bắt đầu lượt chơi của mình trước, sau khi bạn hoàn thành lượt của mình, bạn sẽ phải đợi bạn của mình chơi lượt của họ. Và cứ thế lần lượt cả hai sẽ hoàn thành các lượt chơi liên tiếp của mình.

Khi trò chơi kết thúc, bạn sẽ có tùy chọn Play Again để chơi lại hoặc bạn có thể gửi lời mời mới giống như cách bạn đã làm ở trên.