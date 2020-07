CMC TSSG ra mắt dịch vụ ủy quyền giám sát an ninh mạng

Buổi ra mắt có sự tham gia của đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, các giám đốc và quản lý CNTT thuộc các tổ chức tài chính ngân hàng và các doanh nghiệp từ nhiều lĩnh vực.

Tại buổi lễ trong ngày 29.7 ở TP.HCM, ông Phạm Văn Trung - Giám đốc vận hành CMC TSSG kiêm Giám đốc dự án SOC phát biểu: "Trong tình hình các cuộc tấn công an ninh mạng ngày càng gia tăng với quy mô lớn và phức tạp, các doanh nghiệp, tổ chức tài chính ngân hàng phải tốn nhiều thời gian đầu tư vào nhân sự giám sát hệ thống. Để chia sẻ bớt các thách thức đó, Trung tâm An ninh mạng SOC CMC ra đời để giải quyết các vấn đề đó cho khách hàng”.

Dịch vụ Ủy quyền Giám sát An ninh mạng giúp khách hàng theo dõi và phân tích liên tục mọi hành vi trong hệ thống như hệ thống mạng, thiết bị bảo mật , máy tính cá nhân, server, cơ sở dữ liệu, ứng dụng, website... giúp phát hiện kịp thời các hành vi khả nghi có khả năng gây đe dọa đến sức khỏe và sự an toàn của hệ thống.

Điểm mạnh của dịch vụ là khách hàng vẫn tiếp tục sử dụng các giải pháp bảo mật đã đầu tư trước đó. Việc sử dụng dịch vụ không làm thay đổi hiện trạng hệ thống công nghệ thông tin nhờ vào ưu điểm Ecosystem của IBM. Điều này giúp hệ thống phòng thủ bảo mật của khách hàng giữ được trạng thái độc lập. Một ưu điểm khác là khách hàng có thể theo dõi quá trình giám sát - xử lý sự cố và đánh giá được chất lượng của dịch vụ như cam kết.

CMC SOC cung cấp 5 dịch vụ theo yêu cầu của khách hàng gồm: Gói giám sát an ninh mạng, Gói giám sát an ninh mạng và xử lý sự cố, Gói xử lý sự cố An toàn thông tin khẩn cấp, Gói điều tra vết và pháp chứng kỹ thuật số, Gói tầm soát nguy cơ và campaign.