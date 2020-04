Cổ phiếu điện toán đám mây an toàn giữa mùa dịch Covid-19

Dịch Covid-19 đã và đang gây áp lực đến gần như mọi góc cạnh của nền kinh tế toàn cầu, nhưng giới phân tích lại nhìn thấy những ngày "nắng đẹp" đối với lĩnh vực điện toán đám mây và hệ sinh thái bao quanh công nghệ này. Điện toán đám mây được đánh giá là điểm sáng hiếm hoi trong bối cảnh u ám hiện tại, đặc biệt khi đại dịch buộc nhiều người phải làm việc từ xa, một yếu tố góp phần tăng nhu cầu sử dụng chip nhớ và phần mềm của các trung tâm dữ liệu hỗ trợ cho nhiều dịch vụ internet khác nhau. Đà tăng này được dự kiến trên diện rộng, đem lại lợi ích cho các công ty phần mềm, truyền thông và nhà sản xuất chip tập trung vào các sản phẩm trung tâm dữ liệu, vốn là bộ xử lý được dùng trong điện toán đám mây.

“Tác động lâu dài của dịch Covid-19 thực sự có thể là điều tích cực. Các công ty truyền thông dựa trên nền tảng đám mây sẽ thấy sự gia tăng trong hoạt động khách hàng, ít nhất là một lần nâng băng thông hơn mức bình thường đối với khách hàng tiềm năng”, Richard Baldry, chuyên gia phân tích tại Roth Capital Partners, nói.

Theo Bloomberg, cho đến nay Global X Cloud Computing ETF, quỹ giao dịch trao đổi theo dõi chỉ số của các công ty tham gia vào lĩnh vực điện toán đám mây trên toàn cầu có trụ sở tại New York, đã giảm 6,4%. Một quỹ giao dịch trao đổi khác là First Trust Cloud Computing ETF, giảm 9,2%. Cả hai mức giảm này đều ít hơn gần một nửa so với mức giảm của chỉ số cổ phiếu S&P 500, vốn giảm trên 15% trong cùng kỳ. Theo công ty đầu tư và dịch vụ tài chính tư nhân Wedbush, dịch Covid-19 đã đẩy “các chu kỳ bán hàng, mua sắm, hoạt động của bộ phận công nghệ thông tin rơi vào lốc xoáy hỗn loạn”, gây ra rủi ro chưa từng thấy đối với chi tiêu công nghệ thông tin. Song, dù vậy thì điện toán đám mây vẫn giữ được sự bình tĩnh đáng kể. Nhà phân tích Daniel Ives của Wedbush kỳ vọng sẽ có khoảng 1.000 tỉ USD được chi cho điện toán đám mây trong thập niên tới. Ông Ives cũng đánh giá cổ phiếu điện toán đám mây của Microsoft Amazon và Alphabet rất đáng để sở hữu.

Đầu tuần này, ngân hàng Bank of America đã gọi cổ phiếu của các nhà sản xuất chip tập trung vào điện toán đám mây là “ngôi nhà sáng chói giữa một khu phố khắc nghiệt”, một cách so sánh sống động về sự khác biệt lớn giữa lĩnh vực này với các mặt khác của ngành công nghệ. Chuyên gia phân tích Vivek Arya của Bank of America hy vọng chi phí đầu tư vào tài sản cố định (capex) của điện toán đám mây sẽ tăng 13% trong năm nay. Năm ngoái, capex điện toán đám mây chỉ tăng 3,5%. Bank of America liệt kê Broadcom, Nvidia, Advanced Micro Devices (AMD), Marvell Technology và Intel là những công ty có nhiều khả năng tiếp xúc với xu hướng tăng này.