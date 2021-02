Cư dân mạng Trung Quốc: Bắc Kinh đã đúng khi chặn Facebook

Lý do Bắc Kinh tuyệt giao với Facebook một phần xuất phát từ cuộc bạo động ở Tân Cương năm 2009 khiến hàng trăm người thiệt mạng. Những nhà hoạt động chính trị tại Tân Cương dùng Facebook làm kênh liên lạc, thế nhưng gã khổng lồ mạng xã hội đưa ra ly do "tự do ngôn luận" để từ chối cung cấp thông tin của nhóm người này cho chính quyền Trung Quốc. Mặt khác, nếu không có sự kiện trên thì việc chặn Facebook ở thị trường tỉ dân chỉ là vấn đề thời gian, bởi Trung Quốc từ lâu đã có kế hoạch phát triển môi trường internet độc lập, tạo cơ hội cho các sản phẩm nội địa phát triển. Họ có Baidu thay thế cho Google, Weibo thay thế Facebook, Twitter, Alibaba thay thế Amazon