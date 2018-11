Độc đáo thực phẩm in bằng công nghệ 3D

Dù con số trên rất nhỏ so với mức 250 tỉ USD đến năm 2022 của ngành công nghệ thực phẩm toàn cầu, thị trường in 3D thực phẩm vẫn là phân khúc khỏe mạnh. Nhiều doanh nghiệp, cá nhân đã và đang sửa đổi máy in 3D để in bằng nguyên liệu thực phẩm.

Ảnh: Youtube Thực phẩm ra lò từ máy in 3D có nhiều hình dáng độc lạ

Có nhu cầu và sự quan tâm dành cho thực phẩm in 3D. Tóm tắt của Research and Markets cho hay thị trường này được thúc đẩy mạnh bởi nhu cầu về thực phẩm tùy chỉnh với hàm lượng dinh dưỡng phù hợp, "đo ni đóng giày" cho từng cá nhân.

Tùy thuộc vào kỹ thuật tạo thực phẩm, vài công nghệ in 3D đang được ứng dụng để đáp ứng nhu cầu thiết kế, chế biến nguyên liệu. Một số loại công nghệ chính kết hợp với in 3D thực phẩm là mô hình lắng đọng chảy (FDM), thêu kết chồng chọn lọc, phun chất kết dính và in phun mực.

Ảnh: Sony DSC Chiếc máy in 3D đang in bánh pizza

Thách thức, vấn đề mà ngành này đối mặt là khả năng in nguyên liệu và tìm nguyên liệu sẵn sàng để in. Một trong các ứng dụng nhiều nhất của việc in 3D thực phẩm là phục vụ cho người cao tuổi trong bệnh viện hoặc cơ sở phục hồi chức năng. Cũng có dự án thử nghiệm thực phẩm in 3D trong không gian.

Ứng dụng thương mại phát triển mạnh khi thử nghiệm các thiết bị in thực phẩm 3D cho tiệm bánh, nhà hàng cao cấp và cửa hàng bán lẻ.

Ảnh: ChocEdge Máy in của ChocEdge và sản phẩm sô cô la

Hãng ChocEdge đang sản xuất máy in 3D sô cô la cho nhiều nhà bán lẻ, còn 3D Systems phát triển trung tâm đổi mới ẩm thực in 3D đầu tiên trên thế giới có tên 3D Systems Culinary Lab. 3D Systems Culinary Lab là chỗ hợp tác học hỏi, nghiên cứu, nơi mà ngành công nghiệp có thể tiếp cận máy in thực phẩm chuyên nghiệp ChefJet Pro.

Hãng Systems & Materials Research có bữa ăn dinh dưỡng hoàn chỉnh gồm thức ăn in bằng công nghệ 3D cho các nhiệm vụ không gian dài ngày, trong khi 3DPrint.com tạo thực phẩm in bằng công nghệ 3D không có gluten. Barilla, hãng mì Ý lớn nhất thế giới, có máy in mì ống 3D.

Ảnh: Barilla Mì Ý in 3D của Barilla

Research and Markets cho rằng ngành thực phẩm toàn cầu đang có sự thay đổi lớn. Công nghệ mới mẻ là một phần của thay đổi trên, còn một phần khác là nhu cầu tìm ra hệ thống sản xuất thực phẩm mới bền vững hơn, vì thức ăn cần thay đổi trên khắp thế giới. Công nghệ in thực phẩm 3D được dự báo là cách sáng tạo để nuôi sống dân số thế giới ngày một tăng.