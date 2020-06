Đồng sáng lập Reddit từ chức, đề xuất ứng viên da màu thay thế

Theo Sky News, Alexis Ohanian cùng với Steve Huffman và Aaron Swartz chính là 3 nhà sáng lập Reddit vào năm 2005. Giờ đây, ông cho biết đã từ bỏ vai trò của mình ở công ty vì cảm thấy đó là điều đúng đắn cần phải làm cho “bản thân tôi, đất nước tôi và gia đình tôi”.

Năm nay 37 tuổi, ngoài vai trò là đồng sáng lập Reddit , Ohanian cũng khá nổi tiếng khi anh chính là người đã kết hôn với huyền thoại quần vợt Serena Williams và đã có một bé gái hai tuổi. Anh cho biết, quyết định trên cũng là cách mà anh muốn nói với con gái anh trong tương lai về những gì anh đã làm để thể hiện sự ủng hộ với cộng đồng da màu ở Mỹ.

Trong một video được đăng trên tài khoản Twitter của mình, Ohanian chia sẻ: "Tôi là đồng sáng lập Reddit cách đây 15 năm để giúp mọi người kết nối với cộng đồng và tìm kiếm cảm giác thân quen. Có lẽ đã quá lâu để tôi đưa ra một quyết định đúng đắn khác, giờ đây tôi đã có quyết định của riêng mình, cho gia đình và đất nước của tôi nữa. Tôi đang nói điều này như một người cha cần phải làm để có thể trả lời con gái da màu của mình khi cô bé hỏi “ba đã làm gì?”. Do vậy, tôi đã từ chức khỏi hội đồng quản trị Reddit và đề nghị họ thay thế tôi bằng một ứng viên da màu. Tôi sẽ sử dụng lợi nhuận của cổ phiếu Reddit trong tương lai để phục vụ cho cộng đồng da màu, chủ yếu là để kiềm chế sự phân biệt chủng tộc. Để bắt đầu thực hiện điều đó, tôi cam kết tặng 1 triệu USD cho quỹ Know Your Rights Camp của Colin Kaepernick”.

Phong trào ủng hộ người da đen tiếp tục được khơi dậy và lan rộng sau các cuộc biểu tình phản đối những cảnh sát da trắng Mỹ đã gây ra cái chết của một người đàn ông da đen không có vũ trang ở Minnesota cách đây hơn mười ngày.