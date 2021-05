Epson hợp tác National Geographic ứng phó biến đổi khí hậu

Chiến dịch này ra đời khi các nhà khoa học dự báo lớp băng vĩnh cửu của thế giới sẽ tan chảy hoàn toàn vào năm 2100, gây ra những biến đổi lớn về hệ sinh thái, làm dâng mực nước biển trên toàn cầu và phát thải hơn 950 tỉ tấn khí mê-tan vào bầu khí quyển. Trong chương trình hợp tác này, Epson và National Geographic mong muốn nâng cao nhận thức của người tiêu dùng và doanh nghiệp về cách tiết giảm ảnh hưởng của họ đến hiện tượng ấm lên toàn cầu, từ nhà riêng đến văn phòng và các môi trường kinh doanh khác.

Chiến dịch “Turn Down the Heat” do nhà thám hiểm của National Geographic là tiến sĩ Katey Walter Anthony khởi xướng. Bà là người giám sát hoạt động quan sát vùng cực tại Alaska và Nga để theo dõi ảnh hưởng lâu dài của biến đổi khí hậu. Nghiên cứu tiên phong của bà về bảo vệ lớp băng vĩnh cửu được đề cập đến trong các chuỗi video, infographic và trên nền tảng trực tuyến trong khuôn khổ hợp tác với Epson và National Geographic.

Tiết kiệm năng lượng là cần thiết trong hoạt động ứng phó với hiện tượng ấm lên toàn cầu, tuy nhiên vẫn còn có nhiều công nghệ đang được sử dụng hằng ngày cả trong môi trường doanh nghiệp và hộ gia đình tiêu tốn lượng năng lượng khổng lồ. Các dòng máy in đột phá của Epson với công nghệ Heat-Free (công nghệ in không nhiệt) giải quyết vấn đề này và giảm thiểu ảnh hưởng đến môi trường khi tiêu thụ ít điện năng và sử dụng ít phụ tùng thay thế hơn.

Vào đầu năm nay, Epson Đông Nam Á đã khởi động chiến dịch phát triển bền vững Be Cool để nhắc nhớ khách hàng yếu tố năng suất và tính bền vững vẫn có thể tồn tại song song. Thông qua chiến dịch này, Epson Đông Nam Á thôi thúc các doanh nghiệp tiên phong khám phá cách công nghệ in ấn của Epson biến lựa chọn mang tính bền vững trở nên đơn giản hơn.