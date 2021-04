Epson giới thiệu giải pháp in không nhiệt, tái chế giấy ngay tại văn phòng

Với công nghệ độc đáo này, máy in sẽ không cần tỏa nhiệt để làm nóng trước, giúp người dùng tiết kiệm thời gian với tốc độ in ấn nhanh. Hai dòng máy này cũng sử dụng ít bộ phận thay thế và vật tư tiêu hao hơn, giảm thiểu sự can thiệp của người dùng và góp phần làm tăng năng suất.

Chiến dịch cũng giới thiệu quy trình tái chế giấy tại văn phòng, không sử dụng nước đầu tiên trên thế giới , PaperLab. Áp dụng công nghệ Dry Fiber, PaperLab chuyển giấy đã sử dụng thành giấy mới chỉ trong 3 phút. Nó chỉ sử dụng khoảng 1/100 lượng nước cần thiết để tạo ra một khối lượng giấy tương đương, vì vậy doanh nghiệp vừa tiết kiệm nước vừa giảm khối lượng giấy phải vận chuyển đến các nhà máy tái chế.