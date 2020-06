Epson hợp tác với FPT Services, công bố 3 trung tâm bảo hành mới

FPT Services sẽ phối hợp và hỗ trợ Epson Việt Nam trong cả hai mảng sản phẩm dành cho khách hàng tiêu dùng gồm máy in phun mực liên tục, máy in kim, máy chiếu gia đình, máy chiếu doanh nghiệp, máy chiếu siêu gần; và khách hàng doanh nghiệp với máy in doanh nghiệp năng suất cao, máy in doanh nghiệp tốc độ cao, máy chiếu độ sáng cao và các dòng máy in khổ lớn.