Epson nâng cao nhận thức về in ấn bền vững

Rác thải văn phòng từ lâu là vấn đề được hầu hết các doanh nghiệp quan tâm nhưng không phải đơn vị nào cũng thực hiện điều đó một cách tối ưu. Giấy, hộp mực máy in, nhựa, kim loại… là một số loại rác thải văn phòng thông dụng. Trong đó, hộp mực máy in là thiết bị cần được quan tâm xử lý hơn. Theo thống kê, có hơn 375 triệu hộp mực bị vứt bỏ mỗi năm, điều này có nghĩa là cứ mỗi giây có 11 hộp mực bị vứt bỏ, tương đương với hơn 1.000.000 hộp mỗi ngày. Các hộp mực cũ vẫn chưa được quan tâm để xử lý đúng cách trong khi mực in có tác động không nhỏ lên môi trường.

Chiến dịch Be cool with Epson diễn ra từ ngày 16 - 25.3.2021 được tổ chức với mục tiêu nâng cao nhận thức của cộng đồng về in ấn bền vững, từ đó giảm thiểu các tác hại lên môi trường. Người tham gia sẽ mang những hộp mực máy in cũ đã qua sử dụng đến các trạm của Epson và đối tác. Các hộp mực cũ sau khi thu gom sẽ được Epson gửi đến đơn vị xử lý rác thải để được xử lý đúng cách theo quy trình. Với mỗi hộp mực máy in được thu gom, Epson sẽ đóng góp 5 cây xanh vào hoạt động trồng cây gây rừng của Tổ chức Journey Of Youth Việt Nam. Chương trình đã nhận được sự tham gia và chia sẻ của đông đảo các bạn trẻ , nhân viên văn phòng. Sau 10 ngày diễn ra, chương trình đã thu gom được gần 150 hộp mực cũ và giao cho đơn vị xử lý rác thải, đóng góp 500 cây xanh vào quỹ trồng cây của Tổ chức Journey Of Youth Việt Nam vào đầu mùa mưa này. Ông Tsumura Tsukasa, Tổng giám đốc Epson Việt Nam chia sẻ: “Chương trình lần này là một phần trong nỗ lực của Epson với mong muốn đồng hành cùng các doanh nghiệp, đối tác tạo nên một tương lai “xanh” hơn cho cộng đồng. Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện nhiều chương trình tương tự để góp phần nâng cao nhận thức cho thế hệ trẻ về một tương lai bền vững".