Epson ra mắt máy in đơn sắc siêu tiết kiệm

Đại diện Epson cho biết máy in đơn sắc Epson EcoTank (bao gồm các dòng M1100, M1120, M1140 và M3170), được giới thiệu tại Việt Nam có khả năng giúp người dùng tiết kiệm chi phí đến mức tối đa. Với hiệu suất trang in cao lên đến 6.000 trang đen trắng cho mỗi chai mực, mức chi phí trên mỗi bản in bằng máy in EcoTank thấp hơn 17 lần so với các dòng máy in laser hiện nay tại thị trường Việt Nam.

Máy in đơn sắc EcoTank còn vượt trội hơn các dòng máy in laser ở khả năng tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường, có mức điện năng tiêu hao thấp hơn 30 lần so với máy in laser tại Việt Nam. Nhờ vào công nghệ phun mực bằng áp suất cơ học không sử dụng nhiệt, các dòng máy in phun của Epson tiêu tốn ít năng lượng hơn hẳn so với máy in laser, vốn tiêu thụ một lượng điện năng khá lớn để tạo ra nhiệt trong quá trình in ấn.

Máy in Epson M1140, M2140 và M3170 được trang bị đầu phun công nghệ PrecisionCore giúp đem lại những bản in với độ phân giải 1.200x2.400 dpi. Trong khi đó, những mẫu máy in đơn sắc EcoTank đa chức năng như M2140 và M3170 có khả năng in hai mặt tự động, chức năng scan và copy, đặc biệt mẫu M3170 được trang bị khay nạp giấy tự động và kết nối Ethernet.

Ngoài ra, mẫu M3170 còn có các giải pháp kết nối cho phép người dùng in trực tiếp từ các thiết bị điện thoại thông qua Epson iPrint. Các giải pháp kết nối còn lại bao gồm Scan to Cloud, Apple Airprint và Mopria Print Service.