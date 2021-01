Epson ra mắt máy in phun trực tiếp lên áo cấp độ công nghiệp

Với hệ thống cấp mực cỡ lớn, dòng máy này mang đến giải pháp in áo năng suất cao dành cho các nhà sản xuất cũng như các bên cung cấp dịch vụ in ấn với sản lượng in từ vừa đến lớn. SC-F3030 có tính năng điều chỉnh khoảng cách tự động, giúp dễ dàng chuyển đổi giữa các loại quần áo có độ dày khác nhau mà không cần sự can thiệp của con người, nhằm đảm bảo chất lượng in được ổn định.

SC-F3030 trang bị hai đầu in PrecisionCore™ Micro TFP 2.6”, cho tốc độ và chu kỳ nhanh hơn so với dòng máy SC-F2130 hiện tại. Để giảm thiểu thời gian gián đoạn và rút ngắn hơn nữa lịch trình sản xuất, máy in trực tiếp lên áo cấp độ công nghiệp đầu tiên của Epson hoạt động với hệ thống cung cấp mực in cỡ lớn dung tích 1.500ml cho mỗi gói mực, giảm thiểu việc thay mực thường xuyên. Ngoài ra, SC-F3030 còn được phát triển với đầu in có thể tự thay thế để tối ưu hóa thời gian hoạt động, người dùng không cần đợi kỹ thuật viên đến thay.

SureColor SC-F3030 còn có thể kết hợp với Epson Cloud Solution PORT, một phần mềm cho phép người dùng dễ dàng kiểm tra trạng thái máy in. Điều đó giúp kiểm soát hoạt động của máy và khắc phục sự cố theo yêu cầu, nhằm cho ra giải pháp in màu hoàn thiện nhất.