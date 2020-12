Máy in thân thiện với môi trường

Công nghệ in không nhiệt - Heat-free” được sử dụng trong các máy in phun Epson , nhờ không sử dụng nhiệt trong quá trình in nên lượng điện năng tiêu thụ thấp hơn hẳn so với máy in laser, giúp giảm đáng kể tác động đến môi trường trong khi vẫn tăng cường hiệu quả vận hành.

Các máy in của Epson chỉ tốn 1/10 chi phí in ấn trung bình, sử dụng 1/8 lượng tiêu thụ điện năng trung bình, và có thể in 100 trang/phút. Bên cạnh đó, hệ thống in phun Piezoelectric trong máy in vải kỹ thuật số còn thúc đẩy chuyển đổi công nghệ từ in ấn analog truyền thống, hỗ trợ các nhà sản xuất vải giảm lượng chất thải lên đến 95%, cho phép quay vòng đơn hàng nhanh hơn và khả năng vận hành các đơn hàng ngắn trên nhiều loại chất liệu.

Đặc biệt, Epson đang đẩy mạnh nghiên cứu để cung cấp một chu trình tái chế giấy hoàn thiện ngay tại văn phòng với sản phẩm Paper Lab, sử dụng công nghệ Dry Fiber không nước, có thể tạo giấy mới từ giấy copy đã sử dụng. Việc này giúp làm giảm 60% lượng tiêu thụ nước trong quá trình tái chế.

Thông điệp phát triển bền vững của Epson được thấy rõ nhất qua các sản phẩm hỗ trợ môi trường làm việc giảm bớt lượng điện năng tiêu thụ và rác thải . Ông Siew Jin Kiat, Giám đốc Marketing Epson khu vực Đông Nam Á cho biết: “Với tầm nhìn về một tương lai bền vững, chúng tôi luôn cố gắng tạo ra nền tảng cho một xã hội ít cac-bon và sẽ phấn đấu không ngừng trong vấn đề nâng cao nhận thức cho cộng đồng và thế hệ trẻ”.