Epson ra mắt máy in vải chuyển nhiệt kỹ thuật số để bàn đầu tiên

Với khả năng in chuyển nhiệt nhanh chóng, SureColor F530 được đánh giá là máy in lý tưởng dành cho các sản phẩm quà tặng khuyến mãi, quần áo thời trang, đồ nội thất…

Đại diện Epson Việt Nam cho biết máy in chuyển nhiệt hiệu suất cao với công nghệ PrecisionCore mạnh mẽ mang đến các bản in chất lượng. SureColor F530 đi kèm với hàng loạt các tính năng tiện lợi để hợp lý hóa quy trình làm việc như: giấy in chuyển nhiệt chuyên dụng cho cả vật liệu cứng và mềm, khay nạp giấy tự động 50 tờ, máy cắt tích hợp cũng như trình điều khiển cho cả hai hệ điều hành là Windows và Mac.

Bên cạnh đó là các tính năng bổ sung như: Hỗ trợ đa vật liệu (có khả năng chứa các cuộn giấy rộng đến 24 inch); Không cần thay mực thường xuyên (các chai mực dung tích cao có tính năng tự động ngắt, cho phép người dùng thay mực dễ dàng mà không sợ đổ); Xử lý các lệnh in đa dạng; Thiết kế gọn gàng, tối giản (nhỏ gọn, dễ dàng đặt vừa trên bàn máy tính hoặc giá đỡ tùy chọn); Hoạt động trực quan (màn hình cảm ứng LCD lớn 4,3 inch giúp đơn giản hóa các tác vụ in ấn); Kết nối linh hoạt (kết nối với máy in qua USB, Ethernet hoặc WiFi tích hợp).

“SureColor F530 là chiếc máy in nhỏ gọn, giàu tính năng, cho chất lượng hình ảnh cao. Phạm vi ứng dụng mà máy in có thể hỗ trợ thực sự ấn tượng và chúng tôi tin rằng đây sẽ là sản phẩm xoay chuyển cuộc chơi của ngành trong thời gian tới”, ông Tsukasa Tsumura, Tổng giám đốc Epson Việt Nam nhận định.