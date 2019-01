Facebook tăng mạnh 12% sau kết quả kinh doanh vượt kỳ vọng

Theo CNBC, cụ thể lợi nhuận Facebook đạt 2,38 USD trên mỗi cổ phiếu, hơn mức 2,19 USD được giới phân tích dự báo và tăng 65% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu hãng đạt 16,91 tỉ USD, hơn mức 16,39 tỉ USD được giới phân tích kỳ vọng. Số người dùng có hoạt động hằng ngày lên mức 1,52 tỉ người, và số người dùng có hoạt động hằng tháng thì ở ngưỡng 2,32 tỉ người.

tin liên quan Mark Zuckerberg muốn 'hội tụ' Messenger, Instagram, WhatsApp Tổng lợi nhuận ròng của hãng đạt 6,88 tỉ USD, tăng 61% so với cùng kỳ năm trước. Đây là quý kinh doanh mạnh mẽ cho Facebook, hãng vấp phải hàng loạt bê bối và khiến người dùng phẫn nộ về vấn đề quyền riêng tư trong thời gian gần đây.

Dù vậy, báo cáo tài chính cho quý 1/2019 của hãng có thể sẽ không khả quan như lần này. Facebook dự báo lợi nhuận giảm trong quý đầu năm nay, và dự kiến chi phí trong cả năm tăng từ 40-50% so với năm ngoái.

Mức tăng trưởng người dùng của Facebook đạt 1,8% so với quý trước, và 8,6% so với năm trước. Những số liệu này thấp hơn so với các quý gần đây song vẫn chỉ ra rằng bê bối dữ liệu và quyền riêng tư không khiến quá nhiều người dùng quay lưng với trang mạng xã hội hàng đầu thế giới.

Số người dùng có hoạt động hằng ngày tăng ở mọi khu vực địa lý, đảo ngược xu hướng giảm ở châu Âu và không thay đổi nhiều tại Bắc Mỹ. Thời gian tới, Facebook sẽ ngừng báo cáo số liệu người dùng của nền tảng Facebook chủ đạo. Thay vào đó, hãng báo cáo số liệu người dùng cho tất cả các dịch vụ gồm WhatsApp và Instagram.

WhatsApp và Instagram tăng trưởng ấn tượng hơn so với nền tảng Facebook cốt lõi. Hãng mạng xã hội đã và đang chi nhiều tiền cho sản phẩm Instagram dài hạn là IGTV, Facebook Marketplace và Facebook Watch. Thời lượng trung bình người dùng dành cho Facebook Watch hiện là 20 phút mỗi ngày, và hãng kỳ vọng mảng này sẽ vượt mốc 400 triệu người dùng có hoạt động hằng tháng trong năm nay.