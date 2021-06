Facebook từ chối đàm phán với nhà xuất bản Úc

Theo Reuters, trang chuyên đăng bài bình luận về vấn đề thời sự của các học giả The Conversation cho biết họ đã yêu cầu Facebook bắt đầu các cuộc đàm phán dựa theo luật mới của Úc, yêu cầu công ty truyền thông xã hội và Alphabet đàm phán các thỏa thuận cung cấp nội dung với các phương tiện truyền thông. Tuy nhiên, The Conversation cho biết Facebook đã từ chối mà không đưa ra lý do mặc dù họ là một trong những nhà xuất bản đầu tiên ở Úc đảm bảo một thỏa thuận tương tự với Google để tuân theo luật năm 2020.