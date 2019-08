Fitbit Versa 2 ra mắt với màn hình OLED, hỗ trợ Alexa

Theo GSMArena, Versa 2 cũng đi kèm dịch vụ huấn luyện mới được Fitbit công bố có tên Fitbit Premium giá 10 USD/tháng hoặc 80 USD/năm, cung cấp cho người dùng các kế hoạch được hướng dẫn cụ thể để tập luyện, tiêu hao calo và kiểm soát cân nặng.

Các biến thể Versa 2 đều có vỏ bằng nhôm và NFC, cùng với Fitbit Pay cho phép người dùng sử dụng đồng hồ để thanh toán không tiếp xúc. Ngoài ra còn có theo dõi nhịp tim 24/7 và khả năng chống nước 50M giúp người dùng theo dõi quá trình tập luyện bơi lội của mình dễ dàng.

Versa 2 còn có tất cả các chế độ theo dõi thể dục tiêu chuẩn để chạy, đạp xe, yoga cũng như các chế độ theo dõi giấc ngủ mới. Chức năng Sleep Score mới bổ sung việc phân tích chi tiết về các kiểu giấc ngủ của người dùng dựa trên nhịp tim của họ.

Nhiều tính năng được thêm vào trong Fitbit Versa 2 so với tiền nhiệm Ảnh: Fitbit

Thiết bị cũng có tính năng Always On, tiện dụng để xem nhanh thời gian, tiến độ tập luyện và thời lượng pin. Về thời lượng pin, Fitbit hứa hẹn Versa 2 cung cấp 5 ngày sử dụng cho một lần sạc, nhiều hơn 1 ngày so với tiền nhiệm. Versa 2 chỉ có nút duy nhất ở bên trái có thể lập trình được. Vì không có GPS tích hợp nên người dùng sẽ cần ghép nối với điện thoại để theo dõi hoạt động.

Fitbit Versa 2 sẽ được đặt hàng trước từ bây giờ và có mặt tại các cửa hàng từ ngày 15.9 với giá bán lẻ 199 USD cho bản thông thường và 229 USD cho bản đặc biệt có dây đeo thêm.