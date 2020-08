Foxconn chuẩn bị trước cho sự chia rẽ Mỹ - Trung 'không thể tránh khỏi'

Theo Nikkei, Foxconn, nhà sản xuất linh kiện điện tử theo hợp đồng lớn nhất thế giới , cho biết khoảng 30% công suất của công ty hiện nằm ngoài Trung Quốc , tăng so với mức 25% hồi tháng 6.2019. Con số này nhiều khả năng sẽ còn tiếp tục đi lên trong thời gian tới khi sự tách rời chuỗi cung ứng Mỹ - Trung là điều “không thể tránh khỏi”.

“Việc hình thành hai chuỗi cung ứng trên thế giới là xu hướng tất yếu. Làm thế nào để phục vụ hai thị trường lớn là điều chúng tôi đã luôn lên kế hoạch”, Chủ tịch Foxconn Young Liu nói hôm 12.8 tại một hội nghị nhà đầu tư ở Đài Bắc.

Phát biểu của ông Liu được đưa ra ngay vào thời điểm mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc ngày càng trở nên tồi tệ. Bắc Kinh mới đây trừng phạt 11 quan chức Mỹ nhằm đáp trả việc chính quyền Tổng thống Donald Trump trừng phạt trưởng đặc khu Hồng Kông Carrie Lam, cùng với 10 quan chức khác của Hồng Kông và đại lục. Tuần trước, ông Trump cũng đã ký lệnh cấm mọi giao dịch giữa Mỹ và chủ sở hữu của hai ứng dụng Trung Quốc là TikTok và WeChat, trích dẫn lý do gây nguy hại đến an ninh quốc gia của Mỹ.

Cũng trong hội nghị, ông Liu cho biết thêm, bên cạnh khoản đầu tư vào bang Wisconsin (Mỹ) cách đây hai năm, Foxconn còn tập trung tăng năng suất tại Mexico, Brazil, Đông Nam Á và Ấn Độ để chuẩn bị cho những diễn biến tiềm năng lớn hơn nữa giữa Mỹ và Trung Quốc. Nhà sản xuất linh kiện điện tử và máy tính lớn nhất thế giới cũng đã mở rộng năng lực sản xuất ở Việt Nam trong năm 2019.

Trong khoảng hết tháng 9.2020, Foxconn dự đoán tình hình sản xuất và kinh doanh vẫn sẽ duy trì trạng thái yên lặng như hiện tại. “Nhìn chung, doanh thu trong quý này của chúng tôi sẽ tăng so với quý vừa qua, nhưng ước tính sẽ giảm so với cùng kỳ năm trước”, ông Liu nói và cho rằng sự sụt giảm hằng năm là do khách hàng trì hoãn ra mắt sản phẩm mới , đặc biệt là iPhone của khách hàng lớn Apple.