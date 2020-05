FPT Telecom khởi công trung tâm dữ liệu lớn nhất Việt Nam

Sau khi hoàn thành, FPT Telecom sẽ cung cấp cơ sở hạ tầng lưu trữ dữ liệu lớn và hiện đại, có độ bảo mật và an toàn cao cho hàng nghìn doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước.

Đây là trung tâm dữ liệu đầu tiên tại Việt Nam thiết kế theo hệ thống tiêu chuẩn quốc tế về kiến trúc xanh - LEED CERTICATION. Trung tâm dữ liệu sử dụng công nghệ DRUPS mới nhất, đang được áp dụng tại các Data Center trên thế giới, không sử dụng ắc quy nên góp phần bảo vệ môi trường và đảm bảo độ tin cậy cao cho các hệ thống điện toán đám mây quan trọng.

Trung tâm dữ liệu mới của FPT Telecom thiết kế theo tiêu chuẩn Uptime Tier III, đây là hệ thống tiêu chuẩn đánh giá danh giá nhất trên thế giới dành cho việc thiết kế, xây dựng, vận hành, quản lý và sự ổn định về dịch vụ của Data Center gồm các cấp độ từ thấp đến cao (Tier I, Tier II, Tier III và Tier IV).

Ông Hoàng Nam Tiến - Chủ tịch HĐQT FPT Telecom cho biết: “Hiện nay không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới đang diễn ra công cuộc chuyển đổi số (Digital Transformation), nhu cầu đưa hệ thống, ứng dụng... lên Cloud ngày càng lớn. Do vậy chúng ta cần có những trung tâm dữ liệu lớn, tiêu chuẩn cao, đảm bảo an toàn về hệ thống, an toàn về dữ liệu, đủ năng lực cạnh tranh với các "ông lớn" như Microsoft, Google, Amazon... FPT Telecom chúng tôi đầu tư mạnh mẽ và hướng tới là doanh nghiệp số 1 tại Việt Nam về lĩnh vực cung cấp giải pháp Cloud và Data Center”.

Để xây dựng được Data Center đẳng cấp quốc tế, FPT Telecom phải đáp ứng các tiêu chuẩn cao và toàn diện về thiết kế, xây dựng, vận hành; các chứng chỉ ngành; đảm bảo tất cả cơ sở hạ tầng ở mức độ dự phòng, tính bảo mật và độ sẵn sàng cao nhất; đội ngũ chuyên gia trình độ và dịch vụ chăm sóc khách hàng đạt tiêu chuẩn cao.

100% nhân sự kỹ thuật của FPT Telecom được đào tạo tại các trường đại học uy tín trong lĩnh vực công nghệ, cùng nhiều chuyên gia có kinh nghiệm làm việc nhiều năm tại các công ty công nghệ hàng đầu và đạt các chứng chỉ quốc tế cao cấp.

Sự đầu tư nghiêm túc của FPT Telecom vào công nghệ điện toán đám mây từ việc thành lập và đi vào hoạt động hàng loạt Data Center công suất cao đã được ghi nhận và vinh danh với giải thưởng Nhà cung cấp Dịch vụ Trung tâm dữ liệu năm 2019 do tổ chức quốc tế danh giá Frost & Sullivan công bố.