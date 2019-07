Gần 40 tỉ USD chi cho ứng dụng di động nửa đầu năm 2019

Theo GSMArena, con số này cao hơn 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Chỉ riêng người dùng iOS đã chi 25,5 tỉ USD trong App Store trong giai đoạn này, tăng 13% so với nửa đầu năm 2018. Mặt khác, người dùng Android đã chi ra 14,2 tỉ USD trên Google Play, cao hơn gần 20% so với năm ngoái.