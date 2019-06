Giải mã cách thức tìm kiếm thiết bị với 'Find My' của Apple

Trong các phiên bản sắp tới của iOS và macOS, tính năng Find My sẽ phát tín hiệu Bluetooth từ các thiết bị Apple ngay cả khi chúng ngoại tuyến, cho phép các thiết bị Apple gần đó chuyển tiếp vị trí lên đám mây. Điều này sẽ giúp xác định thiết bị bị đánh cắp ngay cả khi kẻ trộm đã vô hiệu hóa kết nối mạng. Sơ đồ mã hóa phức tạp của Apple cũng được thiết kế không chỉ để ngăn chặn những kẻ xấu xác định hoặc theo dõi thiết bị Apple từ tín hiệu Bluetooth mà còn ngăn chính Apple làm điều này.

Craig Federighi cho biết: "Bây giờ, điều đáng kinh ngạc là toàn bộ sự tương tác này được mã hóa đầu cuối và ẩn danh. Nó chỉ sử dụng những mẩu dữ liệu rất nhỏ trên lưu lượng truy cập mạng hiện có để bạn không cần phải lo lắng về thời lượng pin, việc sử dụng dữ liệu hoặc quyền riêng tư”.

Apple đã giải thích cách hệ thống "được mã hóa và ẩn danh" của mình nhằm tránh rò rỉ dữ liệu vị trí, ngay cả khi thiết bị phát tín hiệu Bluetooth cho phép bạn theo dõi. Giải pháp này đòi hỏi bạn phải sở hữu ít nhất hai thiết bị của Apple. Mỗi thiết bị phát ra một khóa thay đổi liên tục mà các thiết bị Apple gần đó sử dụng để mã hóa và tải lên dữ liệu định vị địa lý của bạn, sao cho chỉ có các thiết bị Apple còn lại mà bạn sở hữu có khóa để giải mã các vị trí này.

Hệ thống này sẽ làm giảm bớt mối đe dọa từ các nhà tiếp thị hoặc những kẻ rình rập theo dõi tín hiệu Bluetooth của thiết bị Apple với mục đích xây dựng lịch sử về các địa điểm của người dùng. Trên thực tế, mật mã của Find My còn tiến xa hơn một bước khi từ chối cả chính Apple tìm hiểu vị trí của người dùng. Điều đó cải thiện quyền riêng tư so với các công cụ cũ của Apple như Find My iPhone và Find Friends.