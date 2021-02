Giải mã sự thành công của TikTok bất chấp những cản trở của Mỹ

Hiện TikTok có hơn một tỉ người dùng hoạt động trên toàn thế giới và con số đó tiếp tục còn tăng lên trong thời gian tới. Nếu bạn chưa từng sử dụng mạng xã hội video ngắn này, có thể bạn sẽ thấy kinh ngạc với số lượng người dùng của họ. Nhưng có những lý do chính đáng để lý giải vì sao nhiều thanh thiếu niên hiện nay vẫn nghiện ứng dụng này.

Đầu năm 2020, chúng ta đã chứng kiến sự tăng trưởng vượt bậc của TikTok trước diễn biến của dịch bệnh Covid-19 khiến nhiều người phải giao tiếp qua mạng xã hội. Nhưng trước sự tăng trưởng bền vững kéo dài của nó, chúng ta cần khám phá xem liệu nó có gì mà nhiều người dùng đã phải dành hàng giờ hoặc nhiều ngày để cuộn qua các video đăng tải trên TikTok?

Mạng xã hội “dành riêng cho bạn” và các thuật toán

Theo HowToGeek, lý do lớn nhất mà mọi người ở mọi lứa tuổi vẫn nghiện TikTok là nguồn cấp dữ liệu nội dung của ứng dụng dồi dào, trong đó có trang For you (Dành cho bạn) hay còn gọi tắt là FYP. Trang này đóng vai trò là một timeline (dòng thời gian) chính của ứng dụng và giúp mọi người xem các nội dung mới. TikTok hoạt động dựa trên một thuật toán độc đáo sử dụng AI và máy học (machine learning) để phủ kín FYP với các nội dung tối ưu nhất dành cho một người dùng cụ thể.

Thuật toán của TikTok góp phần tạo ra các trào lưu riêng cho giới trẻ Ảnh chụp màn hình TikTok

Để xác định sở thích của bạn, ứng dụng sẽ theo dõi tỉ mỉ loại video mà bạn thường tương tác và thích xem. Ví dụ, nếu bạn thích hoặc bình luận, chia sẻ các clip tập trung vào những bạn trẻ trong các sinh hoạt ngoài trời, thì nguồn cấp dữ liệu của TikTok sẽ cố gắng phủ kín timeline của bạn với các video về những hoạt động ngoài trời. Thuật toán cũng thiết lập các mối quan hệ dựa trên các video khác nhau cùng một người dùng tương tác.

Không giống như các mạng xã hội khác chủ yếu được xây dựng dựa trên các kết nối giữa những người biết nhau trong cuộc sống thực, TikTok tập trung vào việc tối ưu hóa nội dung bạn xem. Do vậy, bạn hoàn toàn có thể dành hàng giờ trên TikTok mà không cần gặp bất kỳ ai quen biết hoặc theo dõi ai đó vì nền tảng này dựa trên các thuật toán riêng dành cho từng cá nhân người dùng.

Vì bản chất của FYP, ứng dụng sẽ hiểu rõ hơn về loại nội dung bạn sẽ thích khi tiếp tục sử dụng nó. Đây là lý do tại sao mọi người có thể có những trải nghiệm khác nhau trên ứng dụng. Trong khi nhiều người có thể tìm thấy FYP của mình với những video nhảy múa, ca hát; những người khác sẽ chủ yếu thấy các video về nấu ăn, sửa chữa nhà cửa...

Xu hướng của TikTok

Một lý do lớn khác khiến TikTok chiếm ưu thế như vậy là do sự phổ biến của các xu hướng, chẳng hạn như thử thách khiêu vũ theo các bài hát hoặc video phổ biến phù hợp với các bộ lọc trong ứng dụng. Thuật toán ưu tiên nội dung phù hợp với một số xu hướng trực tuyến phổ biến tại thời điểm này. Vì các xu hướng nóng có thể đạt được nhiều tương tác hơn, những người dùng khác sẽ thường xuyên tham gia và tạo nội dung phù hợp với các xu hướng đó.

Một lý do lớn tại sao xu hướng xuất hiện trên TikTok là hệ thống âm thanh của nó. Khi người dùng tải lên một video, âm thanh của video cụ thể đó có thể được đồng bộ lipsynced hoặc dành cho những người dùng khác sử dụng. Ví dụ: nếu ai đó tạo bản phối lại của một bài hát phổ biến (cover lại hay lipsync), clip chứa âm thanh cụ thể đó có thể sẽ tiếp tục được sử dụng trong hàng ngàn video khác nhau.

Xu hướng #IamYourValentine và #FoolinLove được nhiều bạn trẻ hưởng ứng trên TikTok Ảnh chụp màn hình

Đây cũng là một lý do lớn khiến TikTok trở thành nơi thống trị của các bài hát thu hút sự chú ý và nổi bật trên các bảng xếp hạng nhạc pop như Billboard và Rolling Stone. Nhiều bản hit lớn nhất và chiếm ưu thế nhất trong hai năm qua bắt nguồn từ các xu hướng trên TikTok. Đôi khi, các bài hát tối nghĩa hoặc cũ cũng có thể được làm mới một cách bất ngờ. Ví dụ bản Fleetwood Mac's Dreams từng được phát hành vào năm 1977 gần đây trở thành xu hướng trên TikTok và trở lại bảng xếp hạng nhạc pop trong cùng một tuần.

Cộng đồng TikTok

Cuối cùng, TikTok là nơi có một loạt nội dung đa dạng. Các nhóm clip và người sáng tạo nội dung thường được gọi là "cộng đồng TikTok" thường được nhận diện đặc trưng qua các video, giai điệu và hashtag phổ biến giống nhau. Đối với mọi chủ đề thích hợp, có khả năng hàng ngàn người dùng tạo video về chủ đề cụ thể đó.

Ví dụ, một nhóm nhỏ trên TikTok tập trung vào khả năng tưởng tượng và video về những ngôi nhà trong rừng, sau đó sẽ có toàn bộ cộng đồng TikTok của nhóm này với hàng triệu lượt xem tập trung vào việc sáng tạo đặt gạch, múc kem, trộn màu sơn và tạo hiệu ứng hoạt hình cho logo của nó.

Sự đa dạng của các chủ đề góp phần vào mức độ lớn ngày càng phình to của số lượng người dùng TikTok, cả về lượng người xem và người sáng tạo nội dung. Nó cũng thúc đẩy nhiều loại hình doanh nghiệp khác nhau tham gia ứng dụng và tạo nội dung để quảng bá sản phẩm của họ.

Tương lai của mạng truyền thông xã hội

TikTok là một ví dụ tuyệt vời về vai trò của máy học và AI trong việc định hình thói quen tiêu dùng của chúng ta. Giống như cách các trang web thương mại điện tử hiện sử dụng các thuật toán dựa trên hành vi và thói quen của người dùng để đề xuất các sản phẩm mà họ muốn mua, nền tảng TikTok cũng dựa trên hành vi người dùng để thúc đẩy sự phát triển của các chủ đề nội dung nhất định.