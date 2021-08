Google cấm ứng dụng bán dữ liệu vị trí người dùng

Theo The Verge, SafeGraph là một trong số các công ty đã thu thập hồ sơ về vị trí địa lý thông qua các plug-in trong nhiều ứng dụng Android khác, sau đó tổng hợp lại cho các tổ chức bao gồm The New York Times và Trung tâm kiểm soát dịch bệnh (Centers for Disease Control).