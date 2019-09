Google Maps thử nghiệm chế độ ẩn danh

Theo Engadget, Google vừa tung ra chế độ ẩn danh (Incognito Mode) cho ứng dụng Maps, và chỉ một số người dùng có thể trải nhiệm thử. Điều này cho thấy nó sẽ sớm được cập nhật chính thức trong thời gian tới.

Đây là một trong những tính năng tập trung vào quyền riêng tư mà Google hứa hẹn vào đầu năm nay. Tương tự như trên Chrome, chế độ ẩn danh của Maps đảm bảo những địa điểm hay hướng di chuyển mà bạn tìm kiếm sẽ không bị lưu lại vào lịch sử của tài khoản Google

Những ai được phép trải nghiệm đã nhận tin nhắn có nội dung: “Sử dụng chế độ ẩn danh khi bạn không muốn hoạt động của mình - như địa điểm bạn tìm kiếm hoặc tìm đường di chuyển đến - bị lưu giữ vào tài khoản Google”. Trong thời gian gần đây, gã khổng lồ công nghệ đã và đang làm việc tích cực để đưa tính năng ẩn danh lên các sản phẩm thuộc công ty. Tiêu biểu, YouTube trên iOS và Android đã hỗ trợ tính năng này.

Trong Maps, bạn có thể mở ẩn danh bằng cách chọn vào ảnh đại diện ở góc phải của thanh tìm kiếm, và chọn “Bật chế độ ẩn danh” (Turn on Incognito Mode) từ tùy chọn được đưa lên. Một dòng trạng thái màu đen sẽ xuất hiện bên trên thanh tìm kiếm với dòng chữ “Chế độ ẩn danh đang bật” (Incognito Mode is on).