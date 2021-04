Google Meet sắp có chế độ tiết kiệm pin cho cuộc gọi

Trong một cuộc họp trực tuyến, điện thoại hết pin là cái cớ hoàn hảo có thể được sử dụng bất cứ khi nào người tham gia muốn rời khỏi cuộc gọi. Nhưng sắp tới, lý do này sẽ không hoạt động hiệu quả vì một chế độ vừa được bổ sung vào Meet

Chế độ mới có tên Meet Saver. Khi được bật, lượng dữ liệu bạn sử dụng sẽ bị hạn chế, sử dụng pin được tiết kiệm và năng lượng cần thiết cho CPU bị giảm. Bạn có thể tìm thấy nút chuyển đổi chế độ tiết kiệm Meet Saver trong menu cài đặt của Google Meet.

Bên cạnh đó Meet còn được bổ sung một số tính năng mới như khả năng phản hồi cuộc thăm dò ý kiến của thiết bị Android, có thể tắt hội nghị truyền hình Google Meet từ iOS và các tính năng an toàn mới dành cho người dùng giáo dục trên Android. Q&A trên Google Meet có sẵn cho người dùng có một số phiên bản Google Workspace như: Essentials, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise, Education plus (có giấy phép giáo viên và sinh viên) và G Suite Business.