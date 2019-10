Google rút ứng dụng tiết kiệm dữ liệu khỏi Play Store

Theo Android Authority, ứng dụng Datally là một phần trong dự án Next Billion Users mà Google ra mắt vào năm 2017 để giúp người dùng tiết kiệm dữ liệu di động và tìm các điểm truy cập Wi-Fi công cộng, nhưng giờ đây Google dường như không còn cần ứng dụng này nữa khi tuyên bố không còn cung cấp Datally trên Play Store.

Điều này được thể hiện ngay trên trang hỗ trợ của Google dành cho Datally với thông báo trên đầu trang rằng: “Please note: Datally is no longer available on the Google Play Store”.

Ứng dụng Datally được Google cung cấp sẵn cho tất cả thiết bị Android chạy phiên bản Lollipop trở về sau. Chưa rõ nguyên nhân khiến công ty rút Datally khỏi Google Play Store nhưng nhiều khả năng do nó không thu hút được người dùng và nhanh chóng bị khai tử như nhiều ứng dụng khác của Google trong thời gian qua.

Những người đã tải ứng dụng dường như vẫn có thể sử dụng nó nhưng sẽ nhận thông báo nói rằng ứng dụng không có khả năng tương thích với Android 10.