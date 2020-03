Google xóa ứng dụng của AnTuTu khỏi Play Store

Theo Neowin, tổng cộng ba ứng dụng AnTuTu đã bị xóa khỏi Play Store gồm AnTuTu 3DBench, AnTuTu Benchmark và AITUTU Benchmark. Đây là một phần trong nỗ lực của Google trong việc xóa các ứng dụng liên quan đến Cheetah Mobile - một công ty khét tiếng được biết là đã vi phạm nhiều chính sách của Play Store trong quá khứ.

Cheetah Mobile được cho là công ty sở hữu cổ phần của AnTuTu và là một phần trong hoạt động dọn dẹp của Google đối với các ứng dụng do công ty đó sở hữu hoặc hỗ trợ. Đây chính là lý do khiến AnTuTu bị xóa khỏi Play Store. Đáng chú ý, trang web của Cheetah Mobile vẫn liệt kê một số ứng dụng Android trên trang nhất, nhưng liên kết đến Play Store bị hỏng do các ứng dụng không còn tồn tại.

Đối với AnTuTu, ứng dụng đó đã gặp sự cố kể từ khi cơ sở dữ liệu kinh doanh Tianyancha liệt kê Fu Sheng - chủ tịch kiêm quản lý của Beijing Antutu Technology - cũng làm CEO của Cheetah Mobile.

Trong tuyên bố của mình, AnTuTu cho biết việc xóa ứng dụng này là một sự đánh giá sai của Google và việc đề cập đến Fu Sheng là chủ tịch của công ty là do yêu cầu từ các nhà đầu tư của các công ty Trung Quốc muốn có những thay đổi nhất định đến các tài liệu pháp lý sau khi đã có được một tỷ lệ cổ phần nhất định trong công ty.

Sẽ thú vị khi xem Google có đồng ý xem xét các ứng dụng AnTuTu và tái xuất bản chúng lên Play Store hay không. Tuy nhiên, trong thời gian tạm thời, người dùng sẽ phải lựa chọn các ứng dụng đo điểm chuẩn khác như Geekbench 5 hoặc 3DMark.