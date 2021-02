Hacker kiếm 130.000 USD nhờ phát hiện lỗ hổng bảo mật

Về cơ bản, Birsan nhận thấy một số gói mã nội bộ của các công ty lớn vô tình xuất hiện trên các dịch vụ cung cấp kho lưu trữ mã nguồn như Github, có thể vì nhiều lý do, chẳng hạn do "máy chủ nội bộ hoặc máy chủ đám mây bị định cấu hình sai" hay "các giai đoạn phát triển dễ bị tấn công một cách có hệ thống". Theo BleepingComputer, tin tặc có thể đăng mã độc lên kho nguồn mở như GitHub. Đôi khi những công cụ tự động do các công ty sử dụng sẽ nhầm lẫn gói mã công khai với gói mã nội bộ nếu cả hai trùng tên. Thế nên Alex Birsan đã thử tạo ra những gói mã để xem chúng có bị tải xuống hệ thống của các công ty lớn hay không.