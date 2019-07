HP ra mắt máy in laser nạp mực siêu nhanh

Theo đó, HP đã ra mắt dòng máy in Laser Neverstop, đảm bảo năng suất hoạt động liên tục cho doanh nghiệp với số lượng lên đến 5.000 trang cho mỗi hộp mực.

Ngoài ra, mực in chính hãng HP sẽ mang đến chất lượng in ấn chuẩn với chi phí chỉ 85 đồng mỗi trang in. Sản phẩm còn được hỗ trợ hệ thống nạp mực laser nhanh chóng, giúp người dùng tự đổ mực dễ dàng chỉ trong vòng 15 giây.

Ngoài ra, hãng còn giới thiệu dòng máy in LaserJet Pro M404 series. Đây là sản phẩm đem đến những giải pháp bảo mật tiên tiến, giúp doanh nghiệp vừa và nhỏ phát hiện và ngăn chặn các cuộc tấn công đến thiết bị đầu cuối.

Không chỉ được cải tiến với tính năng in ấn hai mặt tự động, thiết bị còn hỗ trợ người dùng dễ dàng in ấn từ mọi thiết bị ở mọi nơi - tất cả đều được bảo mật thông qua nền tảng điện toán đám mây.

Để đáp ứng nhu cầu làm việc di động ngày càng tăng, cả hai dòng sản phẩm đều được tích hợp tính năng in ấn di dộng, giúp người dùng dễ dàng in và chia sẻ tài liệu từ điện thoại thông minh hay máy tính bảng ngay khi di chuyển với ứng dụng HP Smart.