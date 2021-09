Huawei đặt mục tiêu dẫn đầu công nghệ 6G

“Nghiên cứu của chúng tôi về 6G là để chuẩn bị chống lại những ngày khó khăn. Chúng tôi đặt mục tiêu giành được cơ sở của các bằng sáng chế 6G. Chúng tôi không được đợi cho đến khi 6G trở nên khả thi, vì việc chờ đợi sẽ đặt ra những hạn chế lên chúng tôi do thiếu bằng sáng chế”, ông Nhậm Chính Phi nói.

Huawei nắm giữ số lượng lớn nhất các bằng sáng chế tiêu chuẩn cần thiết (SEP) cho công nghệ 5G, cung cấp khả năng truyền dữ liệu nhanh hơn, độ trễ thấp hơn và quan trọng đối với nhiều ứng dụng, từ ô tô tự lái đến phát trực tiếp. Mặc dù vẫn còn trong giai đoạn sơ khai, nhưng 6G hứa hẹn sẽ mở ra nhiều cánh cửa hơn nữa cho các ứng dụng tương lai.

Tại cuộc họp, ông Nhậm Chính Phi cũng thảo luận về tác động từ lệnh cấm của chính quyền Washington đối với Huawei, bắt đầu vào năm 2019 khi Mỹ hạn chế gã khổng lồ viễn thông sử dụng công nghệ của Mỹ với lý do lo ngại về an ninh quốc gia. Công ty đã báo cáo sự sụt giảm doanh thu lớn nhất từ trước đến nay trong nửa đầu năm 2021, chủ yếu do hoạt động kinh doanh điện thoại thông minh mờ nhạt.