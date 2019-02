IBM đưa Watson AI ra trung tâm dữ liệu, nền tảng đám mây

Theo Forbes, nền tảng dữ liệu và phân tích hàng đầu Watson Anywhere ban đầu được xây dựng cho IBM Cloud, song giờ đây có thể triển khai trong nhiều môi trường khác nhau gồm VMware, IBM Cloud Private, AWS, Azure và Google Cloud Platform.

Tại hội nghị THINK 2019 diễn ra ở San Francisco, CEO IBM Ginni Rometty công bố thông tin về Watson Anywhere. IBM Watson Anywhere được xây dựng dựa trên Kubernetes, công cụ điều phối nguồn mở có thể triển khai trong nhiều môi trường khác nhau. Vì nền tảng Watson Anywhere được xây dựng dưới dạng tập hợp các dịch vụ siêu nhỏ có thể chạy trên Kubernetes, nó có tính linh hoạt và di động.

IBM cược lớn vào Kubernetes. Với tư cách thành viên của Tổ chức Điện toán Đám mây và là doanh nghiệp quan trọng trong dự án mã nguồn mở, IBM cung cấp Kubernetes dưới dạng dịch vụ cho đám mây công khai. IBM Cloud Private, nền tảng đám mây lai từ Big Blue, được xây dựng độc quyền trên Kubernetes.

Theo IBM, Watson Anywhere cung cấp hai giải pháp là Watson OpenScale và Watson Assistant. Watson OpenScale là nền tảng AI mở của IBM, dùng để quản lý nhiều phiên bản AI, bất kể chúng được phát triển ở đâu. Watson OpenScale còn có khả năng giải thích cách AI ra quyết định tức thì, tạo điều kiện để công nghệ này minh bạch và tuân thủ quy định hơn.

Watson Assistant là công cụ AI của IBM, dùng để xây dựng giao diện đàm thoại thành các ứng dụng và thiết bị. Nó tiên tiến hơn chatbot truyền thống. Watson Assistant xác định một cách thông minh khi nào cần tìm kiếm kết quả, khi nào nên yêu cầu người dùng làm rõ, và khi nào thì chuyển người dùng sang cho nhân viên người thật để được hỗ trợ cá nhân. Ngoài ra, Watson Assistant Discovery Extension cho phép các tổ chưc mở khóa nhiều chi tiết hay trong dữ liệu, tài liệu phi cấu trúc.

IBM Watson Anywhere được tích hợp liền mạch với Cloud Private for Data. Sự kết hợp này cho phép khách hàng quản lý nhiều luồng công việc dữ liệu đầu cuối, giúp đảm bảo có thể được truy cập dễ dàng cho AI. IBM còn dự kiến cược lớn vào OpenShift của RedHat, công ty sắp được doanh nghiệp thâu tóm. Hãng công nghệ Mỹ kỳ vọng chiến lược đa đám mây Watson sẽ giúp hãng cạnh tranh tốt hơn với các đối thủ.