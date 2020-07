IDC: Epson đứng số 1 Việt Nam và Đông Nam Á về cung cấp máy in phun

Theo số liệu do IDC công bố, trong năm 2019 Epson tiếp tục duy trì vị thế là nhà cung cấp máy in phun nạp mực liên tục số 1 Đông Nam Á (bao gồm Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Philippines và Việt Nam) khi nắm giữ đến 68% tổng thị phần, riêng tại Việt Nam là 51% thị phần.

Cũng theo báo cáo của IDC, máy in phun nạp mực liên tục ngày càng chiếm được vị thế vững chắc tại Đông Nam Á khi đóng góp đến 49% thị phần, trong khi máy in phun sử dụng công nghệ hộp mực cartridge chiếm 29% và in laser chiếm 21%.

Xét về tổng thị trường máy in trong khu vực (bao gồm tất cả các công nghệ in), theo báo cáo IDC Worldwide Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker, 2020Q1, Epson đã đạt đến một cột mốc mới khi lần đầu tiên vượt mặt hàng loạt các đối thủ khác để nắm giữ vị trí số 1 với 34% thị phần.

Kể từ khi ra mắt lần đầu tiên vào năm 2010, dòng máy in phun nạp mực liên tục Epson EcoTank đã cách mạng hóa hoàn toàn trải nghiệm in ấn của người dùng. Với hệ thống hộp mực dung tích lớn, Epson EcoTank đã dần thay thế nhu cầu sử dụng hộp mực cartridge truyền thống.