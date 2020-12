iOS 14 bắt đầu thông báo cấp quyền theo dõi cho ứng dụng

Theo báo cáo đầu tiên của MacRumors, một số người dùng đang nhìn thấy bảng thông báo theo dõi trên iPhone của họ, với nền tảng iOS 14.3 và iOS 14.2 , nhưng chỉ đối với một số ứng dụng nhất định. Chẳng hạn một người dùng nhận được cửa sổ bật lên khi mở ứng dụng NBA, nói rằng ứng dụng đang yêu cầu quyền “Track your activity across other companies’ apps and websites”.